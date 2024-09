De Vrij: «Manchester City? L’Inter farà di tutto. Un obiettivo»

L’Inter pareggia a Monza con il risultato di 1-1 e non convince la prestazione di molti. Stefan de Vrij parla così a Sport Mediaset e pensa già al Manchester City.

OBIETTIVO – L’Inter ha ottenuto solamente un punto dalla trasferta di Monza. Il gol di Dany Mota ha rischiato di provocare una sconfitta, solamente la rete di Denzel Dumfries ha evitato la débacle totale ai suoi. Tanti hanno fatto male, soprattutto a centrocampo: il trio Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Henrikh Mkhitaryan non ha dato velocità alla manovra e l’Inter ne ha risentito pesantemente. Mercoledì c’è la sfida più difficile di Champions League in questo mini-campionato di 8 partite: la trasferta di Manchester contro il City all’Etihad Stadium. Stefan de Vrij non dovrebbe essere titolare, al suo posto giocherà Francesco Acerbi che con Erling Haaland ha già vinto un duello in finale due anni fa. L’olandese ha comunque commentato il prossimo match, augurandosi una cosa e ponendo un obiettivo alla squadra: «Cercheremo di far bene, faremo di tutto. Giocheremo bene come squadra, dobbiamo difendere bene da squadra. Non è solo Haaland, che ha già fatto tanti gol. Sono tutti forti e dobbiamo prepararla al massimo. Difendere e attaccare come squadra dev’essere l’obiettivo»