De Vrij: «Lautaro Martinez cresciuto come leader e capitano!»

Doppia conferenza a Riyad per la Supercoppa Italiana: oltre a Inzaghi c’è anche de Vrij in sala stampa. Il difensore elogia Lautaro Martinez per come si sta esprimendo.



CONFERENZA DE VRIJ – Questa la conferenza stampa di Stefan de Vrij nel post partita di Napoli-Inter.

Vi eravate detti che c’era da mandare un segnale da questa partita?

Sì, sicuramente ci siamo detti questa cosa prima della partita. Comunque è una finale, un trofeo: abbiamo esperienza di giocare queste partite e c’è sempre più voglia di vincerle.

Come mai non siete riusciti a sviluppare il gioco che avete fatto di solito?

Secondo me c’erano tanti motivi, uno di questi è che anche loro hanno preparato bene la partita. Abbiamo visto come avevano giocato all’ultima, c’erano meno spazi. Forse anche noi abbiamo avuto un giorno in meno di riposo, mancava freschezza e siamo stati imprecisi. Però siamo rimasti uniti, ci abbiamo creduto e abbiamo meritato la vittoria.

Come ci si trova ad avere uno come Lautaro Martinez che fa gol?

Bellissimo. Sono arrivato con lui, è bellissimo vedere la sua crescita e quanto dà all’Inter non solo in campo ma anche fuori dal campo. È cresciuto come leader, come capitano e anche come ragazzo è straordinario.