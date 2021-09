De Vrij: «Inter, un peccato non aver vinto. Potevo segnare alla fine»

Anche de Vrij ha parlato a Inter TV dopo il brutto 0-0 di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le sue parole sul secondo match di Champions League.

RISULTATO FOTOCOPIA – Stefan de Vrij commenta Shakhtar Donetsk-Inter: «Una partita tosta, anche per merito loro che sono stati bravi. Potevamo far meglio, siamo dispiaciuti per il risultato perché volevamo vincere ma penso che poteva andare da tutte e due le parti: almeno non l’abbiamo persa. Dobbiamo analizzarla bene e imparare, andare avanti e concentrarci sulla prossima partita in campionato. Il gol sfiorato? Sì, alla fine sarebbe stato bello fare gol ma vincere in generale era quello che volevamo. Un peccato non aver vinto».