De Vrij: «Inter-Stella Rossa, partita dominata! Ma dobbiamo migliorare»

De Vrij dopo Inter-Stella Rossa, in un’intervista rilasciata a bordocampo a San Siro su Inter TV ha parlato della vittoria di San Siro in Champions League, ma sottolineando ancora un fattore da migliorare.

ANCORA A LAVORO – Stefan de Vrij è soddisfatto per la vittoria di San Siro, ma non è soddisfatto ancora dell’atteggiamento di squadra in alcuni momenti: «Abbiamo dominato la partita contro una squadra che si abbassava e con tanta qualità e fisicità. Siamo stati bravi. Siamo cresciuti nel giro-palla e creare occasioni importanti. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Abbiamo subito qualche ripartenza, quindi c’è ancora da migliorare in fase difensiva, ma continueremo a lavorare su questo aspetto. Cerco di lavorare duramente in allenamento per farmi trovare pronto, dopo gli europei ci sono stati le vacanze e sono stato infortunato, quindi non ho giocato tantissimo negli ultimi mesi. Per me è importante lavorare per farmi trovare pronto quando serve, come oggi».