De Vrij: «Inter resa conto di dover far meglio alcune cose. Ora sappiamo»

De Vrij ha parlato anche a DAZN nel post partita di Inter-Cagliari 1-0. Il difensore olandese, vicino al gol di testa con una traversa colpita quando il risultato non si era ancora sbloccato, commenta il rendimento.

CAMBIO DI PASSO – Stefan de Vrij commenta il rendimento difensivo dell’Inter: «Svolta con la Lazio? Già prima ci siamo resi conto che dovevamo fare meglio alcune cose, non solo in difesa ma come tutta la squadra. Dovevamo essere più compatti e più uniti, la squadra è migliorata tanto in questo aspetto: ora sappiamo cosa chiedere alla partita e vincere. Abbiamo avuto pazienza, loro sono stati bravi e hanno concesso poco, però abbiamo mantenuto la fiducia. Ci abbiamo creduto fino alla fine, anche quando siamo andati in vantaggio siamo stati bravi a gestire e non subire quasi nulla».

GESTIONE – De Vrij parla di come affrontare il finale di stagione: «Penso che ci sia un grande spirito. Ovviamente in questo periodo c’è tanta fiducia, c’è tanta felicità dopo le vittorie. Siamo contenti e vogliamo continuare a fare questi risultati. Quanto manca a vincere il campionato? Noi guardiamo partita dopo partita. Pensiamo alla prossima, non vogliamo guardare troppo avanti ma vogliamo concentrarci su noi stessi e continuare a vincere».