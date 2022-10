De Vrij: «Inter, abbiamo preso troppi gol! Visto spirito diverso»

De Vrij fra i migliori in campo in Inter-Sampdoria, anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A (vedi pagelle). L’autore dell’1-0 ha appena finito l’intervista nel post partita di Inter TV, dopo il 3-0 del Meazza.

TRE GOL PER TRE PUNTI – Stefan de Vrij parla al termine di Inter-Sampdoria: «Il gol? Ne abbiamo parlato tanto, che l’anno scorso avevamo fatto tantissimi gol da calcio piazzato e quest’anno ancora no. Sono contento di essermi sbloccato, speriamo di fare altri gol da calcio piazzato. Dodicesimo gol di testa in Serie A? Mi mancava, era da un po’ che non segnavo. Sempre bello segnare e aiutare la squadra, cerco di fare più gol. Stiamo migliorando la fase difensiva, come tutta la squadra c’è ancora da migliorare ma siamo tornati sulla strada giusta e dobbiamo continuare. C’è sempre da migliorare, abbiamo preso troppi gol finora soprattutto in trasferta. Oggi una bella prestazione, sono contento di non aver preso gol ma penso che ultimamente si è visto uno spirito diverso e una squadra con un atteggiamento diverso. Dobbiamo continuare così. Il Bayern Monaco in Champions League? Abbiamo già raggiunto l’obiettivo di passare il girone ma vogliamo fare bene anche nell’ultima partita. Sarà un test per noi».