De Vrij: Â«Inter-Milan, vittoria meritata! Contento per il gol di EriksenÂ»

De Vrij: «Inter-Milan, vittoria meritata! Contento per il gol di Eriksen»

Condividi questo articolo

Stefan de Vrij Olanda

De Vrij dopo Inter-Milan terminata 2-1 in Coppa Italia, ai microfoni di “Rai Sport” ha commentato la vittoria maturata a San Siro e la lotta scudetto con i rossoneri.

ORA SEMIFINALE – De Vrij dopo Inter-Milan ai microfoni della Rai ha parlato della vittoria in Coppa Italia e della lotta scudetto con i rossoneri: «Siamo contenti per il risultato, abbiamo meritato! Ci abbiamo creduto fino alla fine anche quando stavamo sotto di uno dove abbiamo creato occasioni. Duello scudetto con il Milan? Loro squadra forte e lo sta dimostrando in questa stagione. Ci siamo anche noi, siamo fiduciosi per il termine del campionato. La svolta in campionato? Abbiamo fatto bene contro Juventus e Milan, speriamo di continuare così. Noi più forti di loro? Non ci dobbiamo paragonare con gli altri, siamo fiduciosi sul nostro percorso».

GOL ERIKSEN – De Vrij commenta il gol realizzato dal compagno di squadra Christian Eriksen: «Sono molto contento per lui, prima di segnare gli ho detto “è il tuo momento”. Conosciamo il piede che ha, siamo contenti per lui».