De Vrij: “Inter-Milan, due partite diverse. Ci abbiamo creduto: dimostrato”

De Vrij ha parlato anche in zona mista al termine di Inter-Milan 4-2. Il difensore olandese ha commentato quanto avvenuto nel memorabile derby, che lui ha indirizzato in maniera definitiva con il sorpasso al 70′.



ANCORA IN GOL AL DERBY – Le parole dell’eroe Stefan de Vrij in zona mista dopo Inter-Milan: «Sono state due partite diverse. Il primo tempo era loro, hanno dominato e hanno fatto molto bene. Ci hanno messo in difficoltà e meritatamente sono andati in vantaggio. Nel secondo tempo siamo tornati in partita, abbiamo fatto subito due gol in dieci minuti: ci abbiamo creduto e abbiamo dimostrato carattere. Cos’ha detto Antonio Conte nell’intervallo? Il mister ci ha fatto capire che cosa non andava bene e che cosa dovevamo fare diversamente. Ci ha caricati per entrare in campo diversamente, l’abbiamo fatto: ci abbiamo creduto fino alla fine. Sappiamo che era una partita molto importante per noi, per la classifica e per i tifosi: si è visto. Noi facciamo il nostro percorso, siamo soddisfatti per la nostra partita. Però ci sono ancora tante partite da giocare, noi vogliamo continuare a vincere. Siamo sempre stati consapevoli di essere forti: è questa la forza della squadra, si è visto oggi. Una vittoria in rimonta così vuol dire che c’è tanto carattere, l’abbiamo dimostrato».