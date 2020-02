De Vrij: “Inter-Milan che emozione, altro gol! Ibrahimovic fortissimo”

Stefan de Vrij, autore di un gol questa sera, nel post-partita di Inter-Milan, terminata 4-2 a favore dei nerazzurri, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo il derby vinto, le dinamiche del suo gol e Ibrahimovic.

LA PARTITA – Stefan de Vrij parla della partita e delle difficoltà del primo tempo: «C’è tanta soddisfazione per la vittoria, per il carattere dimostrato nel secondo tempo. Nel primo tempo le cose sono andate male, loro sono andati in vantaggio meritatamente. Siamo entrati in campo diversamente e abbiamo fatto due gol: ci credevamo! La mentalità è cambiata. Nel primo tempo eravamo in difficoltà, ma abbiamo dimostrato la nostra forza, siamo soddisfatti».

ORA LA LAZIO – De Vrij si proietta già alla prossima partita, quella contro la Lazio (da ex): «Siamo tutti lì, giochiamo tutti bene. Queste sono partite bellissime che vogliamo giocare, siamo contenti di poterla giocare».

SU IBRAHIMOVIC – De Vrij dice la sua riguardo il centravanti svedese: «È fortissimo, ha dimostrato tantissimo nella sua carriera. Sapevamo che non sarebbe stato facile incontrarlo. C’è tanto rispetto per lui ma volevamo fare la nostra partita. Per noi difensori sono palloni difficili quelli che arrivano alti, lui è fortissimo fisicamente e di sponda, però il problema è che nel primo tempo non eravamo compatti, e loro tra le linee ci hanno messo in difficoltà».

IL GOL – De Vrij conclude parlando del suo gol: «Ho visto dopo la traiettoria, emozione unica al derby. Anche la scorsa stagione!».