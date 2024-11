De Vrij: «Inter, dobbiamo migliorare! Arsenal e Napoli? Prendiamo ritmo»

Stefan de Vrij dopo Inter-Venezia terminata sul risultato di 1-0, in conferenza stampa ha espresso tutta la sua gioia, ma sottolineato gli errori davanti la porta non sfruttati durante la partita.

CONFERENZA STAMPA DOPO INTER-VENEZIA

È stato uno spavento per voi questa partita

Sì, abbiamo rischiato fino all’ultimo. Abbiamo anche giocato bene, però dovevamo chiuderla prima perché in alcune situazioni abbiamo creato delle occasioni. Sappiamo che si è parlato spesso di fase difensiva, hanno avuto delle occasioni loro dove ci siamo fatti portare dentro la nostra area. Alla fine fanno anche gol, ma fortunatamente con noi lo hanno annullato.

Che Inter sarà contro l’Arsenal, avete speso tanto a livello fisico

Non posso parlare per gli altri. Fisicamente io mi sento bene anche giocando così tanto. Prendi ritmo, questo piace a un giocatore. Penso che è una questione di squadra, come ho detto prima. Abbiamo sofferto fino alla fine. Quindi da questo punto di vista dobbiamo ancora lavorare.

Le partite contro Arsenal e Napoli possono avervi condizionato un po’ mentalmente?

Non penso, perché sappiamo l’importanza di questa partita. Ma anche questa partita era fondamentale per il nostro campionato. Non ci sono partite facili in Serie A. Il Venezia ha anche giocato bene e ci ha messo in difficoltà in alcune situazioni. Noi dobbiamo continuare a lavorare per prepararci al massimo.

La partita del Napoli vi ha caricato prima di stasera?

Noi ci preparavamo per la nostra partita, che è la cosa più importante. Hanno giocato presto, quindi il risultato e alcune cose le abbiamo viste. Però la motivazione dovrebbe venire da dentro di noi. Dobbiamo sempre giocare le partite al massimo nonostante i risultati degli altri.