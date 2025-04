De Vrij: «Inter rimasta lucida. Bayern Monaco? Non difenderemo il risultato!»

Stefan De Vrij in conferenza stampa dopo Inter-Cagliari terminata sul punteggio di 3-1, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

De Vrij IN CONFERENZA STAMPA – INTER-CAGLIARI 3-1

Hai avuto paura di rivivere il pareggio di Parma?

Era importante vincere. Come anche la scorsa settimana abbiamo fatto un ottimo primo tempo, chiudendo sul 2-0. Purtroppo nel secondo abbiam preso subito gol ma siamo rimasti lucidi, abbiamo cercato il terzo gol. Poi abbiamo potuto gestire il vantaggio.

De Vrij, che Bayern Monaco ti aspetti?

Sicuramente non faremo una partita in cui difenderemo il vantaggio dell’andata. Dobbiamo fare la nostra partita e approcciare come facciamo sempre. Servirà una partita importante per passare il turno perché il Bayern Monaco è una grandissima squadra.

Sei contento del salvataggio sulla linea nel secondo tempo?

Sì, è stato importante perchè ho visto passare la palla e sono andato a chiudere sul secondo palo per dare una mano al portiere. La palla è andata proprio là. Era importante perché se vai sul 3-2 può succedere di tutto e forse ci sarebbe stata più sofferenza invece col 3-1 è stata un po’ più facile da gestire.

De Vrij, giocando così tanto, con così tanti obiettivi e vedendo il traguardo vicino, l’adrenalina può servire a rendere e superare la stanchezza?

Penso di sì. Anche quelli che giocano di più sono coperti benissimo dietro in ogni ruolo. Il fatto che giochiamo così tante partite è un segnale positivo perchè vuol dire che ci stiamo ancora giocando ancora tutto. Siamo contenti ma adesso arrivano partite importanti. Cercheremo di continuare ad approcciare così e a vincere.