De Vrij: «Inter fatto di tutto per vincere. Il pallone non voleva entrare!»

Tijjani Reijnders e Stefan De Vrij decidono il derby della ventitreesima giornata di Serie A. Proprio il difensore nerazzurro interviene dopo l’1-1 in Milan-Inter.

DERBY SENTITI – Al termine di Milan-Inter Stefan De Vrij dichiara su Dazn: «Penso che sia stata una bella partita. Siamo andati in svantaggio purtroppo, ma abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo continuato a crederci e a cercare il pareggio. Non voleva entrare il pallone, abbiamo trovato tre pali. Menomale che alla fine Nicola Zalewski mi ha messo un bel pallone e l’ho messo dentro. Tutti e due conosciamo anche il derby di Roma, è una partita sentita per tutte e due le squadre. Dentro lo spogliatoio e per i tifosi. Avevamo perso già due volte quest’anno, quindi abbiamo fatto di tutto per vincerla. Non siamo riusciti ma almeno non abbiamo perso».

De Vrij nel post-gara di Milan-Inter

CONCENTRATI – Continua Stefan de Vrij: «Condizionati dalle ultime due sconfitte nel derby? Forse questa è una sensazione che si percepisce da fuori, non lo so. Io posso dire che in noi c’è sempre tantissima voglia di vincere questa partita, sempre di più. Anche se magari il Milan aveva perso in Champions League non vuol dire niente. È sempre un derby e può succedere di tutto. Eravamo concentrati e abbiamo fatto in tanti momenti una bella partita».