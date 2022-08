De Vrij: «Inter, così non va! Troppi i gol subiti, siamo ancora lontani»

De Vrij dopo Inter-Villarreal terminata 2-4 è su Inter TV per parlare dell’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato.

NON BASTA – Stefan De Vrij non è soddisfatto per il risultato e le prestazioni delle amichevoli disputate nel corso di questa preparazione estiva, su Inter TV ha parlato così: «Abbiamo visto che c’è ancora tanta strada da fare per migliorare, soprattutto la fase di non possesso. Dobbiamo continuare a lavorare perché questo non basta. La fase di preparazione non è andata benissimo, forse meglio che succede ora. Non possiamo essere contenti le amichevoli fatte, sono troppi i gol subiti. Il calore dei tifosi è molto importante, ci sono sempre stati».