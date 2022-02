De Vrij: «Iniziato male, primo tempo da dimenticare. Molto brutto»

De Vrij ha parlato a caldo al termine della partita col Sassuolo. Questa la sua intervista con Inter TV a pochi minuti dal fischio finale del match.

UNA FIGURACCIA – Stefan de Vrij parla dopo Inter-Sassuolo: «Abbiamo iniziato molto male, li abbiamo fatti ripartire nelle prime quattro costruzioni perdendo troppi palloni. Loro bravi a ripartire, poi vai in svantaggio 0-2: un primo tempo veramente da dimenticare. Il Genoa? Dobbiamo rialzarci subito. Questa partita ormai è alle spalle, dobbiamo analizzarla perché c’è tantissimo da migliorare. Nel secondo tempo abbiamo creato tantissime occasioni, non abbiamo fatto gol e non siamo tornati in partita. È molto brutto oggi. Scorie di mercoledì? Penso di sì. Nel primo tempo poca lucidità, abbiamo perso tanti palloni in mezzo e sono ripartiti. Primo tempo veramente male».