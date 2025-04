De Vrij: «Gol salvato? Anche fortuna! Dispiaciuto per un motivo»

De Vrij ha parlato a caldo dopo il triplice fischio di Inter-Cagliari, sfida della trentaduesima giornata di Serie A andata in scena a San Siro. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZN

PRINCIPI – Stefan de Vrij è intervenuto così dopo Inter-Cagliari: «Se è giusto parlare di ‘inzaghismo’? Penso che giochiamo con un’identità nostra come vuole il mister, quindi penso che siamo una squadra molto unica in tante cose, siamo molto dinamici e mobili. Difendiamo tutti insieme e i difensori attaccano, conosciamo i nostri principi e vogliamo dimostrarli in ogni partita. Il gol salvato? Ho visto passare la palla e sono andato a chiudere il secondo palo, un po’ di fortuna che la palla l’ha tirata verso di me e ho potuto salvare. Sul 3-2 non sai mai cosa può succedere, sul 3-1 è più semplice gestire il risultato. Quanto è importante rivedere alcuni atteggiamenti nei secondi tempi? Penso che è importante, sbagliare è umano e ci può stare. Però abbiamo questa mentalità dove non vogliamo prendere gol, sono contento per il risultato ma un po’ dispiaciuto per il gol preso. Cerchiamo sempre di migliorare. Che Bayern Monaco mi aspetto? Anche all’andata hanno fatto un calcio offensivo, hanno attaccato in tanti. Hanno giocatori fortissimi in ogni ruolo ma anche davanti, giocatori che dribblano e sanno fare gol. Devono ribaltare il risultato ma noi pensiamo a noi stessi, servirà un’altra ottima partita mercoledì per passare il turno».