De Vrij: «Feyenoord il posto nel mio cuore! Non sarà facile»

Il difensore dell’Inter Stefan de Vrij è contento del sorteggio di UEFA Champions League. Non perché sottovaluti il Feyenoord, ma per una ragione emotiva personale. La sua intervista a Voetbal International.

RICORDI – Tra i giocatori di Simone Inzaghi nella rosa dell’Inter ci sono due olandesi, ossia Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. L’ultimo ha giocato per il Psv, ma la squadra che ha eliminato la Juventus non sarà la prossima avversaria dei nerazzurri. Contento invece il difensore centrale, che ritornerà dove ha iniziato a giocare tra i professionisti. De Vrij è legato al De Kuip, stadio dove l’Inter giocherà la partita d’andata degli ottavi di finale: «Non vedo l’ora di giocare contro il Feyenoord. Quando è stato annunciato che avremmo potuto giocare contro il Feyenoord, speravo davvero che questo sarebbe stato il sorteggio. Ho sempre voluto giocare contro il Feyenoord almeno una volta, perché mi sembra di tornare a casa. Mi sono allenato lì, devo molto al club, il Feyenoord ha ancora un posto speciale nel mio cuore e so per esperienza personale quanto sarà bella l’atmosfera. È fantastico tornare lì. Sarà tutt’altro che facile per noi, perché loro hanno semplicemente una squadra forte, soprattutto se recuperano alcuni dei giocatori infortunati».