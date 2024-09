De Vrij: «Fatica a trovare gli spazi. Ritmi bassi e Monza chiuso»

De Vrij dopo Monza-Inter terminata 1-1, su Inter TV ha parlato della partita e delle occasioni non sfruttate nel primo tempo, in linea con il pensiero del mister.

IL COMMENTO – Stefan de Vrij dopo la partita ha parlato così del pareggio maturato in trasferta: «Abbiamo approcciato bene alla partita avendo qualche occasione dove non abbiamo trovato il gol. Sarebbe stato più facile con il vantaggio. Poi i ritmi si sono abbassati e loro si sono difesi dietro. Abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi. Problema la condizione fisica? Dobbiamo servire meglio i compagni e trovare gli spazi in avanti. All’inizio ci siamo riusciti bene, poi sempre meno. Anche loro sono stati bravi a chiudere le diagonali. Abbiamo faticato. Loro hanno trovato un bel gol, forse potevamo fare meglio per non far partire il cross e noi per marcarlo».