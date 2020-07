De Vrij: “Fa molto male, abbiamo una sola strada. Grandissima delusione”

De Vrij ha commentato il drammatico ennesimo ribaltone subito in questa stagione, con l’inaccettabile 1-2 di Inter-Bologna. Queste le parole del giocatore intervistato da Inter TV al termine della partita.

È UN FALLIMENTO – Stefan de Vrij commenta il disastro di Inter-Bologna: «C’è mancato tanto, secondo me. Siamo andati in vantaggio, giocavamo contro dieci e ancora non riusciamo a vincere questa partita. Questo ci lascia grandissima delusione. Come ci si rialza? Non abbiamo scelta di andare avanti. Questo fa molto molto male, ma l’unica strada è quella di andare avanti. È l’unica cosa che possiamo fare, ora penseremo alla prossima partita. È l’unica cosa da fare. Modulo? È cambiato qualcosa, giochiamo con un trequartista sotto le punte. Cambiano le giocate e riusciamo anche a creare occasioni».