De Vrij: “E’ mancato solo il gol, peccato: pensiamo alle prossime”

Photo 192013177

De Vrij ha parlato ai microfoni di “Sky Sport 24” dopo il pareggio ottenuto dall’Inter sul campo dello Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League

PECCATO NON VINCERE – De Vrij è deluso per la mancata vittoria: «E’ un peccato non essere riusciti a vincere, siamo venuti qui per vincere, purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto occasioni, c’è delusione per il risultato. Non abbiamo preso gol e questo è bene, se non vinci almeno riesci a pareggiare».

UN’ALTRA PARTITA – De Vrij sottolinea che lo Shakhtar visto oggi è diverso da quello sconfitto in agosto in Europa League: «Sapevamo che sarebbe stata un’altra partita rispetto a quella di agosto. La prestazione c’è stata, è mancato solo il gol, ma lo abbiamo cercato. Loro hanno difeso in tanti e lo hanno fatto bene, non hanno creato nessuna occasione e questa è una cosa positiva».

LE PROSSIME COL REAL MADRID – De Vrij parla delle prossime sfide contro il Real Madrid: «Dobbiamo cercare di vincere come facciamo ogni partita, anche contro una grande squadra come il Real Madrid. Noi guardiamo avanti, queste due partite sono andate, siamo qua e cercheremo di vincere le prossime».