De Vrij: «Due punti persi! Lukaku-Barella? Tutto già chiarito, mio rinnovo…»

De Vrij è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport nel post Sampdoria-Inter. L’olandese parla di due punti persi. Poi dice la sua sul litigio Lukaku-Barella e sul rinnovo

PUNTI PERSI − Stefan de Vrij ha analizzato il pareggio: «Difficile il discorso scudetto. Il Napoli sta volando, ha vinto ieri mentre noi partite come quelle di stasera non riusciamo a vincere. Inter frenetica? Le occasioni le abbiamo create, ma non siamo riusciti a segnare. Mancato l’ultimo passaggio. Peccato perché sono due punti persi! L’Inter arriva col Porto molto carica, sono le partite che vogliamo giocare tutti. Siamo fiduciosi e ci prepareremo al meglio per passare il turno. Come ho detto prima potenzialmente potevano segnare, non penso sia una questione di atteggiamento bensì tecnica e un po’ di sfortuna. Sappiamo che c’è da migliorare e dobbiamo fare meglio. Nervosismo Lukaku-Barella? Personalmente non l’ho visto durante la partita, l’ho scoperto all’intervallo e la situazione si è chiarita subito. Rinnovo? Stiamo parlando, siamo in buonissimi rapporti che è una cosa molto importante».