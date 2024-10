De Vrij: «Dobbiamo migliorare! Inter-Juventus occasione per farlo»

De Vrij, titolare in occasione di Inter-Juventus in programma oggi alle 18, in un’intervista su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa partita in ottica lotta scudetto.

LOTTA AL VERTICE – Stefan de Vrij prima di Inter-Juventus ha parlato così della sfida importantissima in ottica scudetto. Secondo il difensore c’è ancora qualcosa da migliorare, e il Derby d’Italia è l’occasione giusta per dimostrarlo: «La Juventus è una squadra con tanta qualità che sta facendo una stagione con un’ottima fase difensiva. Ne abbiamo parlato, abbiamo lavorato in settimana e ci siamo preparati nel modo migliore. Siamo una squadra dinamica, ci muoviamo tanto. L’anno scorso è stato uno dei nostri punti di forza e quest’anno vogliamo dare continuità. Sappiamo che dobbiamo migliorare, stasera sarà un’ottima occasione per dimostrarlo».