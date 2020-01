De Vrij: “Dobbiamo alzare il ritmo. Creato tantissimo, conoscevamo loro”

Condividi questo articolo

De Vrij ha parlato con Inter TV a poco più di mezz’ora dalla fine di Lecce-Inter. Queste le considerazioni del difensore olandese, in campo questo pomeriggio allo Stadio Via del Mare.

IL RAMMARICO – Stefan de Vrij parla a Inter TV al termine di Lecce-Inter: «Ovviamente c’è tanta delusione per i punti persi. Volevamo la vittoria, l’abbiamo cercata e purtroppo non ci siamo riusciti. Loro hanno difeso bene, peccato che quando andiamo in vantaggio non riusciamo a tenere, hanno pareggiato alla fine. Ci aspettavamo questa partita, soprattutto come abbiamo visto la loro formazione che avevano cambiato il modulo, più difensivo. Come si è visto durante la partita si sono messi dietro sperando di ripartire, di gestire e di stare là difendendo bene. Abbiamo crossato tantissimo, ma non siamo riusciti a diventare più pericolosi. Abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo, per noi difensori poi è importante organizzare le preventive. Non possono ripartire, ogni volta che buttano via il pallone ci siamo noi per intercettare. Siamo stati bravi un paio di volte che sono ripartiti all’inizio, oltre a una volta e al gol abbiamo giocato nella loro metà campo, cercando di segnare. Forse dobbiamo alzare il ritmo e giocare ancora più veloci, per creare ancora più confusione agli avversari».