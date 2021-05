SEMPRE UNA GRANDE SFIDA – Stefan de Vrij presenta Juventus-Inter su Inter TV: «È una partita importantissima, per entrambe le società. Nel derby d’Italia entrambe le squadre vogliono sempre vincere una partita come questa. Che Juventus mi aspetto? Sarà una Juventus che darà il massimo: forse ha un po’ di rabbia, ma ha tantissime motivazioni per vincere oggi. Dobbiamo essere pronti, perché sarà una sfida importante. Sfida tra le due migliori difese? Sì, anche. Penso che, in questi anni, abbiamo migliorato questo aspetto di non voler prendere gol mai. Dobbiamo dimostrare, soprattutto come squadra, perché siamo diventati i campioni quest’anno».

