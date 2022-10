De Vrij: «Cerco sempre di aiutare e guardo avanti! Sono felice, sarò padre»

De Vrij ha parlato al termine di Inter-Sampdoria, partita andata in scena a San Siro alle 20.45 e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco quanto dichiarato a DAZN dopo il fischio finale

GOL CON DEDICA – Stefan de Vrij parla così dopo il fischio finale di Inter-Sampdoria: «Certo queste partite sono fondamentali per il nostro percorso. Bisogna vincerle soprattutto per la classifica dove siamo indietro. L’approccio è stato giusto, abbiamo cercato il gol rimanendo ordinati e concentrati. È una vittoria importante. È sempre bello segnare ma come difensore sapevamo da inizio stagione di dover migliorare la nostra fase difensiva, si vedono i miglioramenti quindi sono contento di non aver preso gol e vogliamo continuare così. Quando abbiamo svoltato? Penso contro il Barcellona in casa dove arrivavamo da due sconfitte in campionato, poi una partita importante in Champions con un approccio giusto. Abbiamo fatto una partita importante e abbiamo portato a casa la vittoria. Era da un po’ che non segnavo quindi è sempre bello, io quando mi viene data l’opportunità cerco di aiutare la squadra e guardare in avanti. Quanto è stato utile il confronto nello spogliatoio? Quel confronto è stato proprio prima del Barcellona, è stato un momento importante per la squadra e da quel momento si è visto uno spirito diverso. Ora è importante proseguire su questa strada. Dedico il gol alla mia fidanzata che è anche incinta, siamo felicissimi, diventerò padre».