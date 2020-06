De Vrij: “Sul carattere l’Inter ha dimostrato di esserci. Condizione fisica…”

De Vrij si è fermato nella postazione di Inter TV dopo Parma-Inter, con la rimonta nel finale che ha portato all’1-2 avviata proprio da un suo gol. Ecco le sue parole dal Tardini, dopo il posticipo della ventottesima giornata di Serie A.

REAZIONE DATA – Così Stefan de Vrij a Inter TV dopo Parma-Inter: «Soddisfatto per il gol e per la vittoria, sono contento. Abbiamo sempre cercato di fare gioco e di creare occasioni da gol, abbiamo fatto fatica e anche sofferto un po’ in contropiede, quello che cercavano. Sono bravi in questo, non è facile andare in svantaggio subito ma almeno sul carattere siamo riusciti a rimontare. La condizione fisica? Sto sempre migliorando e cercando di fare il massimo in ogni partita. Come dicevo sto sempre cercando di andare al massimo. Era molto importante, per lo spirito e per la squadra, rimontare negli ultimi minuti dopo il pareggio. Siamo subito andati in vantaggio, questo è importante: l’abbiamo cercato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Punto di ripartenza? Questo sicuramente, per la vittoria e per i tre punti. Ora, in ogni partita, cercheremo di vincere iniziando da mercoledì. Le partite si avvicinano e sono sempre ogni tre-quattro giorni, quindi dobbiamo essere pronti tutti quanti».