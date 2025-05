De Vrij: «Ora alle spalle il campionato, sogniamo in finale di Champions League!»

De Vrij al termine di Como-Inter 0-2, su Inter TV ha parlato della stagione appena conclusa, sottolineando l’importanza della finale in programma a Monaco contro il PSG.

ALTRO APPUNTAMENTO IMPORTANTE – Stefan de Vrij dopo Como-Inter ha espresso così la sua opinione: «Abbiamo fatto il nostro, dovevamo sperare in un passo falso dall’altra parte. C’è delusione ma dobbiamo trasformarla in carica perché giocheremo una partita incredibile la prossima settimana. Sicuramente una finale di Champions è una partita che tutti sognano di giocare, abbiamo fatto un ottimo percorso in Champions. C’è delusione per il campionato, dobbiamo lasciarcelo alle spalle e pensare alla finale».