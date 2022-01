De Vrij: «Abbiamo sempre più voglia di crescere! Inzaghi bravissimo»

De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana vinta dai nerazzurri 2-1 nei tempi supplementari. Di seguito le sue dichiarazioni

ORGOGLIOSI – Stefan de Vrij parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Juventus: «L’atmosfera negli spogliatoi? Non sono ancora andato negli spogliatoi perché ho dovuto fare l’antidoping. C’è tanta soddisfazione per la partita, per il trofeo vinto e per la prestazione. Con più forza e più voglia vogliamo continuare a crescere. Abbiamo una squadra fortissima e vogliamo continuare su questa strada. Cosa ha portato Inzaghi? Ci ha portato tantissimo, c’era già una base dopo lo scudetto vinto con Conte ma mister Inzaghi è stato bravissimo e ci ha dato tanta imprevedibilità. Attacchiamo in tanti, abbiamo tanta libertà e siamo felici per come stiamo andando. Penso che il Liverpool sia ancora lontano, siamo contenti di aver passato il girone. Ora ci concentriamo sulle prossime partite, poi faremo di tutto per passare il turno».