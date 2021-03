De Vrij: Â«Abbiamo imparato a soffrire! Skriniar? Consigli a vicendaÂ»

De Vrij: «Abbiamo imparato a soffrire! Skriniar? Consigli a vicenda»

Stefan de Vrij Olanda

De Vrij dopo Inter-Atalanta terminata 1-0, ai microfoni di “Sky Sport” ha commentato la vittoria maturata oggi e il miglioramento di tutta la squadra a difendere, in particolare il compagno di squadra Milan Skriniar.

IMPARATO A SOFFIRE – De Vrij dopo Inter-Atalanta terminata 1-0, ai microfoni di “Sky Sport” ha commentato la vittoria maturata oggi: «C’è soddisfazione per il risultato contro una squadra fortissima che mette in difficoltà chiunque. Siamo felici per il risultato. Il salto di qualità come squadra è che abbiamo imparato a saper soffrire in determinati momenti della partita, come successo oggi ma anche contro il Parma quando hanno segnato il 2-1. Ora siamo più solidi e uniti anche rispetto la scorsa stagione. Gioco da sei anni ormai in Italia e ho imparato tanto a difendere e sono cresciuto, ci da tanta soddisfazione in partite come questa a non subire gol. Può succedere di soffrire contro l’Atalanta, l’importante comunque è essere compatti».

COMPAGNO DI REPARTO – De Vrij conclude parlando del compagno di reparto: «Consigli a Skriniar? C’è un buon rapporto tra noi difensori e cerchiamo di aiutarci a vicenda così cresciamo tutti. Tutta la squadra desso è compatta e lavora in difesa, se prendiamo pochi gol ultimamente è merito di tutta la squadra cominciando dagli attaccanti».