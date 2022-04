De Silvestri: «Siamo orgogliosi! Vittoria per tutto il Bologna e Mihajlovic»

De Silvestri dopo Bologna-Inter 2-1 si è detto orgoglioso per la vittoria maturata in casa contro i nerazzurri. Di seguito le sue parole su DAZN.

LA DEDICA – De Silvestri dopo Bologna-Inter terminata sul punteggio di 2-1, su DAZN ha parlato così: «Io con Arnautovic in occasione del gol? Gli porto via l’uomo! (ride, ndr). Siamo orgogliosi per noi, per lo staff, per l’ambiente e il mister. Quando c’è stata la notizia del mister ci siamo rimboccati le maniche tutte, lo staff sapeva come lavorare, stiamo facendo un lavoro meraviglioso. È una sensazione bellissima».