De Silvestri: «Siamo molto orgogliosi! Mihajlovic ci emoziona, contento»

De Silvestri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

ORGOGLIO – Lorenzo De Silvestri parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Bologna-Inter: «Siamo veramente orgogliosi, siamo contenti di aver regalato queste belle prestazioni ai nostri tifosi, al mister e anche a noi stessi. Ce le meritavamo e ora ci stiamo prendendo delle soddisfazioni. Mihajlovic? Sinceramente ci sta emozionando ogni volta perché sappiamo quello che sta vivendo, ce lo comunica via video ma anche nelle emozioni che ci trasmette. Ci siamo immedesimati in quella che è la sua vita in questi giorni e stiamo cercando di replicare in campo quello che vogliamo dargli. A fine partita abbiamo fatto una videochiamata, sono emozioni che tengo per noi. Era molto contento, stiamo vedendo una parte di lui vera. Ci sta dando grandi insegnamenti, sinceramente mi fa anche molto pensare per tutto, per la vita in generale. Sono contento di avergli regalato questa vittoria. Noi abbiamo peccato sotto questo punto di vista, dobbiamo lavorare sotto questo aspetto qui. Vuol dire che gli attributi ce li abbiamo, quindi questa scintilla dobbiamo far sì che venga da sola. Adesso dobbiamo goderci questo finale di campionato cercando di fare più punti possibili anche con chi ci sta davanti».