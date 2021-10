De Sciglio: «Subito testa a Inter-Juventus. Importantissima per la Serie A»

De Sciglio ha fornito a Kulusevski l’assist con cui la Juventus ha vinto in casa dello Zenit stasera in Champions League (vedi articolo). Il difensore bianconero parla ad Amazon Prime Video della prossima partita, quella con l’Inter.

ALL’INTER COL FILOTTO – Mattia De Sciglio spiega come la Juventus arriva alla partitissima di domenica: «Fare tre vittorie su tre nelle prime partite di Champions League non ci garantisce ancora il passaggio del turno, però è comunque un grandissimo passo. Adesso subito testa, da domani, alla partita di domenica importantissima in chiave campionato. Poi, al ritorno con lo Zenit, penseremo a conquistare la qualificazione. Stiamo ritrovando la solidità che nelle prime partite c’era mancata, dove avevamo subito un po’ troppi gol e diverse occasioni. Godiamoci questa serata, poi da domani pensiamo a domenica».