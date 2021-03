De Roon: «Mancata cattiveria. Inter più brava negli episodi»

Marten de Roon Atalanta

Marten De Roon ha parlato al termine di Inter-Atalanta, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”.

EPISODI – Anche Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, derubrica la sconfitta con l’Inter agli episodi. Le sue parole: «Secondo me è mancata un po’ di cattiveria in area. Hanno deciso la partita con un episodio, dove noi siamo stati molto vicini nel primo tempo, ha fatto un miracolo Handanovic. Loro sono stati più bravi negli episodi».

FIDUCIA – Questo non intacca però la fiducia dei bergamaschi, e De Roon suona la carica: «Sappiamo che stiamo bene, stiamo giocando bene. Anche oggi abbiamo dominato per gran parte della partita. Abbiamo creato meno del solito ma siamo stati pericolosi. Siamo molto fiduciosi per le prossime partite, vogliamo continuare. Abbiamo fiducia di giocare per i primi quattro posti».

MODULI – De Roon spiega poi il cambio modulo rispetto all’andata: «Abbiamo giocato l’ultima partita contro di loro con tre attaccanti, e adesso abbiamo messo un centrocampista in più. Per dare sicurezza, sui loro contropiedi. Anche nel secondo tempo abbiamo fatto sostituzioni con Muriel e Ilicic e non abbiamo cambiato tanto. È mancato qualcosa».

FUTURO – De Roon racconta poi il suo ruolo nel sistema dell’Atalanta, visto anche contro l’Inter: «Io so che i nostri difensori attaccano, e anche spesso. Però ogni tanto devo sistemare e pensare veloce, però sappiamo tutti che il nostro modo è giocare in tanti. Abbassiamo spesso i centrocampisti così possono attaccare i difensori. Io sono per l’equilibrio, attacco meno, non è neanche la mia forza. C’è sempre qualcuno che deve fare il lavoro oscuro, e quello sono io. Passare a Madrid? Prima di tutto sarà bello giocare in undici tutta la partita. Sarà difficile ma, come oggi, dobbiamo attaccare e giocare in fiducia. Il Real Madrid si abbassa meno dell’Inter, non hanno Lukaku che è sempre pericoloso. Dobbiamo giocare come sappiamo con tanta fiducia, puntando a fare due gol».