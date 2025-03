De Roon: «Inter micidiale. Ederson? Primo giallo non capito, secondo sì»

De Roon ha detto la sua in conferenza stampa al termine della partita tra Atalanta e Inter. Il giocatore ha commentato in questo modo il KO.

CONFERENZA STAMPA DE ROON POST ATALANTA-INTER

CONFERENZA DE ROON – Le parole di Marten de Roon in conferenza stampa dopo Atalanta-Inter.

Troppo forte l’Inter o siete mancati in qualcosa voi, de Roon?

Credo che l’Inter sia la squadra più forte del campionato. Come giocano, come ti possono creare occasioni. Noi non avevamo niente da perdere, ma loro si sono preparati bene. La palla di Lautaro Martinez e Thuram sull’uno-due ci mette in difficoltà. Dopo il loro palo abbiamo creato piccole occasioni, dopo l’episodio dall’angolo l’Inter è diventata ancora più forte. Le ripartenze loro sono micidiali. Avevamo tenuto anche se non era facile, il 2-0 e il rosso hanno complicato il resto.

Ottava sconfitta di fila con l’Inter. Spiegazione?

L’Inter è forte, si difende bene e noi facciamo fatica a trovare l’appoggio nella loro area. Difficile spiegarlo, ma contro di loro dobbiamo cercare qualcosa di più. Crederci? Per forza, ma la favorita in assoluto resta l’Inter. Guardiamo a noi stessi, stiamo lì, ma è una botta forte questa. L’Inter ha messo 6 punti tra di noi, non vedo loro perdere tante partite.

L’espulsione di Ederson?

Ero molto vicino, ho chiesto subito un fallo che c’era, poi non ho capito bene perché l’ha ammonito. Poi ho visto l’applauso e non c’era poco da fare. La prima ammonizione non l’ho capita, la seconda sì.