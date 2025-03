De Roon: «Inter più forte di noi! Sarà difficile ora riprenderli»

Marten de Roon, capitano dell’Atalanta, si dice rammaricato per la sconfitta contro l’Inter e ne parla in questo modo alla Domenica Sportiva.

CORSA SCUDETTO – Marten de Roon sembra abbandonare le speranze di tricolore per la sua squadra: «Peccato enorme aver perso. L’Inter è stata più forte, più concreta e purtroppo lo scudetto è andato. Dobbiamo vedere noi stessi, pensiamo partita dopo partita ma riprendere l’Inter ora sarà difficilissimo. Secondo me loro sono i più forti, si difendono molto bene e abbiamo avuto pochi pericoli. Solo Lookman ha fatto qualcosa, ma facciamo fatica a creare contro di loro. Sono fisici, si difendono bene, poi in ripartenza sono molto pericolosi. Abbiamo pensato troppo a difendere e ci siamo snaturati. Anche noi stiamo cercando la soluzione per migliorare contro l’Inter. Oggi volevamo pressare forte anche il portiere per creargli difficoltà, ma si preparano bene e trovano gli appoggi. Hanno giocatori di grande qualità, siamo perdenti con l’Inter anche negli episodi. Paghiamo sempre le palle inattive, prima la rimessa laterale oggi il calcio d’angolo. Quando vai in svantaggio poi è difficile giocare. Non ho ancora pensato al futuro da allenatore, penso a giocare. Ho parlato col mister per capire come fare l’allenatore, è impegnativo»