De Roon ci crede: «Ad agosto Atalanta diversa. Inter, migliorati!»

De Roon lancia la sfida all’Inter in vista della semifinale di Supercoppa italiana di domani tra Beneamata e Atalanta. Il centrocampista, che ha parlato pure in conferenza stampa stamani, è apparso determinato.

DETERMINATO – È un Marten de Roon ambizioso quello che domani scenderà in campo contro l’Inter. Il centrocampista olandese dell’Atalanta ha parlato in questo modo ai canali ufficiali del club: «Bello giocare queste partite importanti con 4 squadre che hanno meritato con i risultati dello scorso anno questa Supercoppa. Ora è il momento di provare a vincere, sarà difficile, affrontiamo la squadra più forte. Ma abbiamo voglia di misurarci con l’Inter. Provare a vincere o almeno di vedere come stiamo perché ad inizio stagione abbiamo preso una bella botta, è molto importante capire il nostro livello. Era un’Atalanta diversa, ora abbiamo più giocatori pronti, stavamo cercando la nostra formazione, siamo migliorati. Ma dobbiamo affrontarli al massimo».