De Roon: «Atalanta diversa da agosto! Ci misuriamo con l’Inter»

CONFERENZA DE ROON – Marten De Roon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atalanta insieme al tecnico Gian Piero Gasperini. Le parole del calciatore.

Domanda a de Roon: come vedi dal di dentro la sfida tra i due centrocampi?

Non è solo il centrocampo ma tutta la squadra. Affrontiamo tutta l’Inter che è la squadra più forte del campionato, sarà molto intensa. Noi dobbiamo provare a mettere la nostra intensità e il nostro gioco. Hanno grande qualità.

Domanda a de Roon: in cosa e quanto è diversa l’Atalanta di oggi rispetto ad agosto?

Siamo cresciuti e più pronti. Lì eravamo in difficoltà in difesa, i nuovi si sono inseriti bene, abbiamo preso le misure, facendo una striscia importante. Importante misurarci con l’Inter, di vedere dove stiamo dopo questi tre mesi molto belli.

Domanda a de Roon: hai rapporti con i due dell’Inter?

Ci sentiamo ogni tanto, ho giocato tanto in Nazionale. Li conosco bene, non c’è un rapporto particolare, non ci siamo sentiti. Li vedrò domani, ci diamo la mano e dopo la partita ne parleremo.

Domanda de Roon: ti piacerebbe vincere la Supercoppa? In campo a Dublino non c’eri.

Certo, sarebbe bello vincere quando sono in campo me stesso, anziché tifare da fuori.

Domanda a de Roon: che ne pensa del campionato saudita?

Ho parlato con Wijnaldum e mi ha detto che è un buon campionato, ha un buon livello. Sta crescendo, l’ho sto seguendo, ci sono tanti giocatori importanti. Per me stesso, non ho ancora pensato a venire qua. Sono felice all’Atalanta, ho rinnovato il contratto. Italia e Atalanta mia casa, anche se non bisogna dire mai dire mai. Al momento non è il pensiero venire qua.

Domanda a de Roon: chiedi al mister di farti riposare?

Se mi fa riposare troppo mi incazzo (ride, ndr). Ho riposato scorsa settimana, mi basta.