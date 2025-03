De Roon ammette: «Inter più forte, contro di loro sempre perdenti»

De Roon ammette la superiorità dell’Inter, che ieri ha vinto contro l’Atalanta per 2-0 volando a più sul 3 Napoli e a più 6 sulla Dea.

OBIETTIVO – Come Carlos Augusto, anche Marten de Roon, capitano dell’Atalanta, ha parlato su Sport Mediaset per commentare la partita di Bergamo: «Credo che l’Inter, che vince sempre contro di noi, sia più forti di noi. Noi non vinciamo mai contro di loro. Peccato perché abbiamo messo tutto in campo, abbiamo pressato e giocato, ma contro l’Inter siamo sempre perdenti. Nel gioco possiamo misurarci ma sugli episodi, come gli angoli, restano sempre più forti. Spero che il tifoso stia bene, non è la prima volta che becchiamo un angolo su palla inattiva. Ma non voglio fare alibi perché il gioco si è fermato».

De Roon e il doppio giallo a Ederson in Atalanta-Inter

ROSSO – Poi de Roon sull’episodio del doppio giallo a Ederson e sul sogno scudetto: «Già l’Inter è molto più forte, poi se vai in dieci vai ancora più in difficoltà. Il primo giallo non l’ho capito perché secondo me c’era fallo, mentre il secondo non si può discutere. Ma loro oggi sono più forti. Scudetto? Possiamo sognare, sei punti sono tanti, abbiamo visto che l’Inter è molto forte e non perde tante partite. Proviamo a fare più punti possibili».

CASA-TRASFERTA – Poi il capitano della Dea spiega l’andamento tra casa e fuori della sua squadra: «Andamento casa e fuori? Non parliamo dell’Inter, le altre quando vengono qua si chiudono e in casa si aprono un po’. Può essere la spiegazione, ma ora bisogna migliorare perché serve fare punti in casa».