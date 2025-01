De Pieri: «Mi ispiro a Foden! Riferimenti all’Inter? Rubo da tutti»

De Pieri ha esordito in Champions League con la maglia dell’Inter contro il Monaco. Le sue parole piene di emozioni nel post-partita.

SOGNO – Giacomo De Pieri ha avuto il piacere di commentare il suo esordio in Champions League e con l’Inter anche a Sky Sport. Le sue parole: «Niente da raccontare, un’emozione unica, un sogno realizzato sin da piccolo da quando ho iniziato a giocare. Lo stadio, la gente: quanta emozione! Ero tranquillo, in settimana mi ero allenato con loro, i compagni mi hanno aiutato molto, ripeto un’emozione unica. Riferimenti? Non ce n’è uno in particolare, sono tutti grandi campioni e da ognuno c’è da rubare qualcosa. Il mio ruolo è l’esterno destro d’attacco, ma sono adattabile da punta a due o mezzala. Mi ispiro a Phil Foden, grandissimo giocatore con qualità molto elevate. Il poster che avevo in camera da bambino era di Lionel Messi. Messaggio? Ho letto solo quelli della mia famiglia, spero che sia solo l’inizio di una grande carriera. Sogno? Giocare in Champions League e avere continuità in questo».