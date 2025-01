De Pieri: «Esordio all’Inter? Emozioni indescrivibili. Inzaghi mi ha detto questo!»

Giacomo De Pieri ha esordito in maglia nerazzurra in occasione del match vinto dall’Inter contro il Monaco per 3-0. Il giovane italiano si è così espresso sulla sua prima con i meneghini.

IL COMMENTO – Giacomo De Pieri ha manifestato a InterTV tutta la sua gioia per l’esordio con la maglia dell’Inter durante il match contro il Monaco, poi vinto per 3-0. Queste le sue parole: «Le emozioni sono infinite, indescrivibili. Il mister mi ha detto di giocare tranquillo, di dare il meglio di me godendomi questo momento. I miei obiettivi sono quelli di dare una mano all’Inter, per quanto io possa farlo, e magari un giorno essere un giocatore effettivo dell’Inter».