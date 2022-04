De Ligt: «Se guardiamo in alto? Pensiamo a vincere! Importante con Inter»

De Ligt è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juventus-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

VINCERE – Matthijs de Ligt ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juventus-Inter: «Se guardiamo in alto? Noi guardiamo solo a vincere le partite, questa è la cosa che abbiamo fatto negli ultimi 4 mesi. Abbiamo fatto bene e bisogna continuare così. Dybala? L’ho visto bene, tutti hanno fatto bene perché giochiamo contro l’Inter ed è una partita troppo importante per non stare bene».