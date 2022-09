De Ligt: «Inter, quando va male può cambiare tutto. Buon inizio»

Matthijs de Ligt ha brevemente analizzato la vittoria del suo Bayern Monaco contro l’Inter. Ai microfoni di Sport Mediaset, il difensore olandese ha anche ‘rassicurato’ i nerazzurri sul momento negativo che stanno attraversando.

BUONA LA PRIMA – Queste le parole di Matthijs de Ligt sulla vittoria del Bayern Monaco sull’Inter: «Un buon inizio per noi, abbiamo fatto molto bene con un avversario duro. Il primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica, ma nella ripresa abbiamo fatto bene. È bello tornare in Italia a giocare, mi manca il Paese che mi piace tantissimo, Sono contento di essere tornato con una vittoria. Siamo una squadra forte, con tanti elementi di alto livello».

MOMENTO NO – De Ligt ha poi ‘rassicurato’ i nerazzurri sul momento no che stanno attraversando: «È difficile dire quale sia il livello dell’Inter. È sempre una squadra molto forte, anche con il ritorno di Romelu Lukaku. Vedo la stessa squadra dello scorso anno. Nel calcio quando le cose vanno male in un momento può cambiare tutto, questo vale anche per l’Inter».