De Ligt: «Bello tornare a giocare in Italia! Bayern Monaco squadra forte»

De Ligt torna a giocare in Italia ma con la maglia del Bayern Monaco, vincente a San Siro all’esordio in UEFA Champions League contro l’Inter. Di seguito le sue parole su Prime Video.

RITORNO IN ITALIA – Matthijs de Ligt dopo Inter-Bayern Monaco ha parlato così: «Sto lavorando tanto, la squadra è molto forte. È difficile affrontare questi attaccanti forti, ho bisogno di imparare e migliorare. È emozionante giocare in Italia dove ho giocato tre anni. Il paese è bellissimo. È stato strano tornare così velocemente in Italia».