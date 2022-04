De Leo: «Rimasti in gara di fronte alle difficoltà. Mihajlovic commosso»

Emilio De Leo, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Bologna-Inter, match terminato con il successo dei padroni di casa per 2-1

CREDERCI – Queste le parole di Emilio De Leo: «Allenare il Bologna è una grande gioia, cerchiamo di dare tutto e mantenere alto l’entusiasmo per trasmetterla al nostro allenatore. C’è un gruppo incredibile di ragazzi seri e molto responsabili. De Silvestri? Aggregante all’interno dello spogliatoio, in campo fa fatica a scalare in avanti. In realtà noi ci siamo detti che di fronte alle difficoltà possiamo reagire. Noi lo abbiamo entusiasmo, la voglia di stupire e dare soddisfazioni al mister. Sapevamo che di fronte alle difficoltà saremmo rimasti in partita e fino alla fine potevamo rigirarla».

TATTICA – «Mosse tattiche? Con gli interni di centrocampo facevamo corse molto lunghe, quando poi ci ricompattavamo i nostri dovevano scivolare ed hanno speso tanto. Per questo i cambi. Nel primo tempo non riuscivamo ad accorciare, Calhanoglu e Correa giocavano fra le linee e ci eravamo abbassati troppo. Barrow? Grande talento, deve trovare più continuità. Durante la gara cerca di toccare palla, entrare nel vivo del gioco, ha fatto un primo tempo applicato nel lavoro difensivo su Brozovic. Io credo che debba continuare, va difeso e tutelato, è un patrimonio della società. Mihajlovic? Si è complimentato con la squadra e si è commosso, avrebbe voluto essere presente oggi, ci teneva tanto. Era carico di adrenalina, alcune cose non gli erano piaciute, in merito all’impegno della squadra nel match di stasera. Lo abbiamo mostrato contro la Juventus, Milan e lo abbiamo fatto stasera. Arbitri della corsa scudetto? Non lo so, lo devono dire gli altri, noi dovevamo migliorare il rendimento del girone di ritorno, lo abbiamo fatto con serietà ed entusiasmo. Abbiamo pensato solo a quello».