De Leo: «Mihajlovic? Ci teneva tantissimo per le illazioni sul Bologna!»

De Leo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

ILLAZIONI – Emilio De Leo parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Bologna-Inter: «Il nostro obiettivo era rialzare la testa di fronte alle difficoltà, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata ma prima della gara ci siamo detti di avere tutte le risorse per reagire agli episodi storti. Sicuramente un po’ di rimpianto c’è, ma c’è da dire che abbiamo fatto un ottimo girone di andata. Ora per fortuna riusciamo a lavorare bene con tutti gli effettivi e si vede che alla distanza abbiamo delle risorse nuove. Io credo che per quello che stiamo ottenendo a desso ci fosse anche bisogno di una fase negativa. Mihajlovic? Il primo messaggio è stato di complimenti al gruppo e si è anche commosso. Dall’altra parte, detto francamente, ci teneva tantissimo perché erano state mosse delle illazioni sull’impegno del Bologna e lui su questo non transige. Oggi il Bologna ha mostrato grande dignità, come ha fatto con Milan e Juventus e anche con l’Inter. Nessuno doveva permettersi di metterlo in dubbio».