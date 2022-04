De Leo: «Continuità non solo nei risultati. Faremo male all’Inter così»

De Leo ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nel prepartita di Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di campionato. Il secondo di Mihajlovic ha presentato il match del Dall’Ara

ARMI − Emilio De Leo spiega come far del male all’Inter: «Siamo riusciti a dare continuità non solo chiaramente nei risultati ma anche nei componenti del nostro gruppo. Barrow e Arnautovic? Non dovranno dare punti di riferimento all’Inter che fisicamente è molto forte. I nostri devono svariare tanto e aprire gli spazi in modo da far inserire i nostri centrocampisti».