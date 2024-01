De Laurentiis: «Inter in testa con merito. Sarà una bella sfida!»

Nel giorno di Napoli-Inter si esprime sulla finale di Supercoppa Italiana anche il Presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue considerazioni, espresse a Radio TV Serie A.

OLTRE L’EUROPA – Aurelio De Laurentiis palesa le proprie sensazioni a pochissimo da Napoli-Inter. Il Presidente della società azzurra esprime alcune idee anche sul paese che sta ospitando il torneo della Supercoppa Italiana: «L’anno scorso eravamo noi in testa al campionato, ora è l’Inter con merito in testa. Quindi sarà sicuramente una bellissima partita. Conoscere questo paese ha comportato un’esperienza meritevole di questa Supercoppa Italiana. Gli arabi vanno velocissimi e stanno costruendo un mondo senza pari. Quindi è stato straordinario avere questa occasione per conoscere cosa c’è al di là dell’Europa. L’idea di spostare il calcio italiano all’estero era una nostra vecchia idea di almeno quindici anni fa. Volevamo assolutamente iniziare il campionato italiano con delle partite all’estero, una volta negli Stati Uniti, una volta in una certa parte d’Europa, un’altra in Oriente. Quindi questo ci avrebbe permesso anche di poter saggiare la possibilità di attestare il nostro calcio in giro per il mondo. Purtroppo non si è fatto». Così De Laurentiis ricollegandosi a quanto dichiarato quest’oggi dal Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.