De Jong: «Inter di livello top. Barcellona deve migliorare un aspetto»

Frenkie de Jong analizza la prestazione del suo Barcellona nella gara casalinga terminata 3-3 contro l’Inter. Il centrocampista mette nel mirino il ritorno a San Siro.

LA PARTITA – Frenkie de Jong, intervistato da Sky Sport al termine di Barcellona-Inter, dichiara: «È stata una partita in cui sono successe tante, ci sono stati tanti gol. Credo che per il pubblico neutrale sia stata una partita molto divertente. Alla fine ci teniamo questo pareggio e dobbiamo andare a vincere in Italia. Dobbiamo fare meglio, sappiamo che l’Inter ha molta statura e molti più centimetri di noi. Sono molto forti nei duelli aerei. Lo sapevamo, però loro sono stati bravi mentre noi dobbiamo migliorare in questo aspetto».

De Jong dopo Barcellona-Inter (3-3)

MODO DI GIOCARE – Frenkie de Jong, pensando anche al ritorno di martedì prossimo, dichiara: «Noi giochiamo sempre così, ci sono alcuni rischi però ci porta anche a creare molte occasioni e a segnare gol. Questo è il modo in cui giochiamo e non credo che lo cambieremo, però questo lo dovremmo chiedere al mister. Vedremo come si concluderà la prossima settimana. Non so se sarà una partita uguale. L’Inter è una squadra di livello top, con giocatori fortissimi e che lavora molto bene di squadra. In casa sono forti ma anche noi abbiamo una grandissima squadra e spero che potremo vincere lì. Cos’è successo a Yamal prima della partita? Non so, ho visto che è rientrato negli spogliatoi però alla fine ha potuto giocare ed anche piuttosto bene, soprattutto nella prima parte. Spero che stia bene».