De Gea: «Sarà diverso da Fiorentina-Inter. Nostro approccio fondato su questo!»

David De Gea si è espresso prima dell’inizio di Inter-Fiorentina, match che si disputerà alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – David De Gea ha parlato a DAZN nel pre-partita di Inter-Fiorentina, match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le sue parole: «Sarà una partita molto differente, giocheremo fuoricasa contro una grande squadra che lotta per il titolo. Sarà più complicato, ma giocheremo con la stessa motivazione con cui abbiamo approcciato alla sfida di giovedì. Io penso partita per partita: bisognerà aspettare la fine del campionato per poter decidere dove potremo arrivare. L’obiettivo è essere concentrati su ogni sfida. Andare in Champions sarebbe incredibile, ma dobbiamo essere concentrati sulle singole partite. Speriamo che i ragazzi appena arrivati possano aiutarci per raggiungere quello che sarebbe un sogno».