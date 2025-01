D’Aversa: «Un solo rammarico! Esposito? Ecco perché dalla panchina»

D’Aversa è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Empoli, sfida della ventunesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri 3-1. Ecco quanto dichiarato a caldo nel post-partita di DAZN dal tecnico del club toscano

UN RAMMARICO – Roberto D’Aversa ha parlato così dopo Inter-Empoli: «Devo dire che anche nel primo tempo avevamo preparato la partita per essere più aggressivi, ma devo dire che per 60 minuti a livello di atteggiamento la squadra ha fatto una partita importante, concedendo poco ad una squadra fortissima. Poi quando dal cilindro esce la giocata del campionato per forza devi cambiare spartito. L’unico rammarico è il gol del 3-1 su punizione nostra, poi per il resto non è semplice a San Siro e se avessimo avuto questo atteggiamento contro il Lecce avremmo fatto qualche punto. Per l’atteggiamento posso rimproverare solo i 20 minuti con il Lecce, è successo ma non possiamo piangerci addosso. Questi ragazzi stanno pagando un gran numero di infortuni e alcuni episodi dove potevamo riaprire le partite, per esempio contro Genoa e Lecce. Dobbiamo lavorare affinché questi episodi vadano a vantaggio nostro, ma devo dire che l’umiltà questi ragazzi non l’hanno mai persa. Perché Esposito dalla panchina? In settimana non si è allenato regolarmente, dopo la partita con il Lecce per problematiche passate va gestito. Non potevamo rischiare di perdere un giocatore importante come lui».