Darmian: «Vogliamo andare avanti in tutto, dal derby. Vlahovic? Pensiamo a noi»

Darmian ha parlato a Sport Mediaset nel giorno dopo la ripresa degli allenamenti per l’Inter. Il laterale punta il derby (da ex) col Milan e non si preoccupa particolarmente dell’imminente arrivo di Vlahovic alla Juventus.

RIPRENDERSI – Matteo Darmian valuta come l’Inter ha superato un periodo complesso: «Sapevamo che gennaio era importante per noi e l’abbiamo superato nel migliore dei modi. Adesso, con questa sosta, ci stiamo preparando nel migliore dei modi a un altro mese importantissimo, con tutte sfide difficilissime e importante per noi. Sicuramente vogliamo fare del nostro meglio, andare avanti in tutte le competizioni: ci proveremo, a partire dal derby. Quando giochiamo bene sicuramente ci divertiamo anche noi, però non sempre lo possiamo fare: a volte dobbiamo essere più sporchi. Sappiamo che il Milan è una squadra fortissima, che nell’ultimo anno e mezzo sta facendo benissimo. Però anche noi non siamo da meno e sicuramente lo dimostreremo. Sarebbe una cosa bellissima poter prima di tutto vincere, poi se dovesse arrivare un mio gol sarebbe ancora meglio. Ma l’importante è che la squadra porti a casa risultati».

IL MERCATO – Darmian non è molto preoccupato per il fatto che Dusan Vlahovic stia andando alla Juventus: «È un grande giocatore. Sinceramente quello che fanno le altre squadre non ci riguarda, noi dobbiamo pensare a noi stessi. I rinforzi di gennaio (vedi articolo)? Sono giocatori importanti, giocatori forti che l’hanno dimostrato in questi anni. La società sicuramente sa quello che deve fare, noi dobbiamo pensare solo al campo. Poi ben vengano».